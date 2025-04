Il 25 aprile e i tentativi della destra di delegittimare la Resistenza

aprile è "divisivo" e per questo non ci piace. Si potrebbe riassumere così la posizione della destra attualmente al governo sulla celebrazione della Liberazione, che compie gli 80 anni. In realtà, la questione non è così semplice: i motivi dell'insofferenza per questa "festa" sono ben più profondi, anche se forse non apertamente confessabili, e albergano nell'intimo di un soggetto politico erede di un mondo – quello del fascismo – imploso proprio grazie agli eventi che portarono alla Liberazione, cioè la Resistenza e la lotta partigiana. Per dirla con Alessandro Portelli, «la destra fa una gran fatica ad accettare il fatto che la Repubblica è nata sulla sconfitta dei loro padri politici e ideologici».Partigiane e partigiani bazzanesi sfilano a Bologna (dalla pagina Fb del Comune di Bologna).

