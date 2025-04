25 Aprile 2025 musei e parchi archeologici gratuiti per l’anniversario della liberazione

della liberazione d'Italia, il Ministero della Cultura ha annunciato l'apertura gratuita di tutti i musei e parchi archeologici statali nella giornata di venerdì 25 Aprile 2025. L'iniziativa si inserisce nel calendario delle celebrazioni ufficiali previste per questa importante ricorrenza nazionale e rappresenta un invito a partecipare attivamente alla memoria collettiva del Paese.

