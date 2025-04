Trump arriverà a Fiumicino e ripartirà per festeggiare Melania

Trump arriverà stanotte a Fiumicino quando, in Italia, saranno le 22.50. In agenda, non c'è alcun bilaterale ufficiale. Eppure il presidente Usa aveva annunciato di essere pronto a incontrare molta gente per vendere "il miglior prodotto che c'è" ossia gli Stati Uniti. Non è poi una sorpresa, in fondo. Gli incontri di Trump, da .

Il presidente americano Donald Trump ha affermato che la pace in Ucraina o arriverà abbastanza presto o non arriverà affatto. Cosa ha detto Trump sulla pace in Ucraina? Il presidente americano Donald Trump ha affermato, durante un incontro con il primo ministro britannico Keir Starmer, che un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina […] 🔗periodicodaily.com

