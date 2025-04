Spareggio Inter Napoli si potrebbe giocare a San Siro Spunta anche un’altra ipotesi…

Spareggio Inter Napoli, si potrebbe giocare a San Siro? Spunta anche un'altra ipotesi riguardante lo stadio designato per l'eventuale sfidaInter e Napoli sono al comando della classifica di Serie A con lo stesso numero di punti: 71. Secondo il regolamento attuale, in caso di parità a fine campionato, il titolo si decide con uno Spareggio. La gara si disputa sul campo della squadra che ha avuto la meglio nei confronti diretti. Tuttavia, visto che sia all'andata che al ritorno le due squadre hanno pareggiato 1-1, si passa al criterio successivo: la differenza reti.In questo caso, l'Inter è nettamente favorita rispetto al Napoli. Quindi, se la situazione dovesse rimanere invariata, lo Spareggio per lo scudetto si giocherebbe a San Siro. Tuttavia, per ragioni legate alla sicurezza e all'ordine pubblico, non è escluso che il match venga spostato su un campo neutro, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

