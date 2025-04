Trovata morta la ragazza scomparsa

scomparsa della ventitreenne, denunciata dai familiari alla polizia, ha avuto un epilogo drammatico. Nella serata del 24 aprile, il corpo senza vita è stato trovato in via del Dazio, a San Ruffillo, e, in base alle prime risultanze, si sarebbe gettata dal ponte. A darne notizia la questura di. Bolognatoday.it - Trovata morta la ragazza scomparsa Leggi su Bolognatoday.it Ladella ventitreenne, denunciata dai familiari alla polizia, ha avuto un epilogo drammatico. Nella serata del 24 aprile, il corpo senza vita è stato trovato in via del Dazio, a San Ruffillo, e, in base alle prime risultanze, si sarebbe gettata dal ponte. A darne notizia la questura di.

Se ne parla anche su altri siti

Drammatico epilogo per la ventitreenne scomparsa mercoledì pomeriggio da Bologna. I suoi genitori avevano denunciato la scomparsa e lanciato un appello.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Dramma in pieno giorno, ragazza di 20 anni precipita dal tetto: trovata morta in strada. Un silenzio rotto da un tonfo. Una scena improvvisa e drammatica ha scosso la quiete dei residenti di un tranquillo quartiere di Ferrara. Le autorità stanno ora conducendo le indagini per capire le cause dell’incidente. (Continua a leggere dopo la foto…) Leggi anche: “Una tragedia impensabile”: mamma trovata morta in casa con i tre figlioletti, è giallo Leggi anche: Maxi incendio in Italia, tutto ... 🔗tvzap.it

Ilaria Sula è stata trovata morta, aveva 22 anni: il corpo della giovane scomparsa a Roma da una settimana è stato ritrovato questa mattina in un dirupo nel comune di Poli, zona Monti... 🔗ilmessaggero.it

Trovata morta la 23enne scomparsa a Bologna; Trovata morta la ragazza di 23 anni di cui era stata denunciata la scomparsa a Bologna; Alice Morelli, trovata morta la ragazza scomparsa a Bologna: aveva 23 anni; Alice Morelli, trovata morta la ragazza scomparsa a Bologna: aveva 23 anni. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Alice Morelli, trovata morta la ragazza scomparsa a Bologna: aveva 23 anni - Una ragazza di 23 anni, Alice Morelli, scomparsa mercoledì 23 aprile, è stata trovata senza vita a Bologna. Non si esclude un gesto ... 🔗msn.com

È stata trovata morta Alice, la ragazza di 23 anni era scomparsa da Bologna: indagini in corso - È stata trovata morta Alice, la ragazza di 23 anni che era scomparsa da casa sua a Bologna. Drammatico epilogo per la giovane che aveva fatto perdere le sue tracce da mercoledì pomeriggio 23 aprile. A ... 🔗fanpage.it

Trovata morta la 23enne scomparsa a Bologna - E' stata ritrovata senza vita, a Bologna, Alice Morelli, la ragazza di 23 anni scomparsa il 23 pomeriggio. Lo conferma la polizia di Bologna che aveva avviato indagini e ricerche. A quanto trapela, no ... 🔗msn.com