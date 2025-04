De Bruyne può sbarcare in Serie A la pazza idea che già infiamma il mercato

Cosa riportano altre fonti

(Adnkronos) – Kevin De Bruyne lascia il Manchester City e la Serie A sogna. Il capitano dei Citizens, dopo quasi 10 anni e 18 trofei, tra cui sei Premier e una Champions League, ha annunciato il suo addio con una lettera pubblicata sui propri profili social: “Questi saranno gli ultimi miei mesi come giocatore del Manchester City. Ogni storia ha una fine”, ha scritto il centrocampista belga, che non rinnoverà il suo contratto in scadenza il prossimo giugno. 🔗.com

