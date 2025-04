Rischio di occultamento delle prove Benko resta in galera

occultamento delle prove e di reiterazione del reato e che quindi vi siano motivi per la detenzione”. Così la procura anti-corruzione di Vienna che ha deciso per il prolungamento della carcerazione preventiva di Renè Benko, il. Trentotoday.it - Rischio di occultamento delle prove, Benko resta in galera Leggi su Trentotoday.it “Il tribunale continua a ritenere che vi sia un forte sospetto die di reiterazione del reato e che quindi vi siano motivi per la detenzione”. Così la procura anti-corruzione di Vienna che ha deciso per il prolungamento della carcerazione preventiva di Renè, il.

Cosa riportano altre fonti

Rimane sospetta anche la posizione dei genitori di lui, Nors Mazlapan e Rik Samson: alla coppia è stato vietato di lasciare l'Italia Gli inquirenti hanno sequestrato il pc di Mark Samson, l'omicida ed ex ragazzo di Ilaria Sula, la 22enne studentesse di Statistica uccisa con tre coltellate all 🔗ilgiornaleditalia.it

“Sono 35 anni che sono in Rai, è il momento più complicato dell’azienda, è un momento complicato per il Paese, si va verso una sorta di desertificazione dell’informazione pubblica. Credo si stia completando un circolo al termine del quale sarà impossibile fare informazione, dobbiamo reagire”. Parola del giornalista e conduttore Rai Sigfrido Ranucci, che ieri è intervenuto alla Stampa Estera all’evento “Informazione, emergenza democratica”. 🔗lanotiziagiornale.it

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato un bando per l’assunzione di 23 Vice Direttori Informatici nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il concorso è aperto a candidati con specifici titoli di studio e prevede diverse prove selettive. Concorso Vigili del Fuoco 2025: requisiti di accesso Per partecipare è necessario possedere: I candidati devono inoltre: Modalità […] The post Concorso Vigili del Fuoco 2025: requisiti, prove e scadenze first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

?? Rischio di occultamento delle prove, Benko resta in galera; René Benko resta in carcere, la procura: «Rischio di occultamento delle prove»; René Benko arrestato: cosa c’è nel filone italiano del caso Signa; Austria: arrestato René Benko, fondatore del gruppo immobiliare fallito Signa. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online