Non solo cinghiali grossa istrice in giro per Viterbo VIDEO

cinghiali a Viterbo, ora è il turno delle istrici. Un grosso esemplare è stato avvistato nella tarda serata del 23 aprile nella zona di via Monte Sacro da una giovane che, mentre si trovava in auto, ha notato l'animale muoversi sulla strada. Viterbotoday.it - Non solo cinghiali, grossa istrice in giro per Viterbo | VIDEO Leggi su Viterbotoday.it Dopo i consueti avvistamenti di, ora è il turno delle istrici. Un grosso esemplare è stato avvistato nella tarda serata del 23 aprile nella zona di via Monte Sacro da una giovane che, mentre si trovava in auto, ha notato l'animale muoversi sulla strada.

Se ne parla anche su altri siti

I centri per migranti in Albania? Sono i nuovi lager... La spara grossa Ilaria Salis dopo il trasferimento di 40 migranti a Gjader con la nave Libra. "Il CPR italiano a Gjader, in Albania, è il primo campo di concentramento e deportazione extra-territoriale dell'Europa contemporanea. Un gran bel primato del nostro governo!", scrive sui social l'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra. "Come scrive l'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, ndr), si tratta di 'un salto di ... 🔗iltempo.it

(Adnkronos) – Federica Brignone torna a parlare. La sciatrice azzurra, dopo aver vinto la Coppa del Mondo, si è infortunata gravemente durante i campionati italiani di gigante ed è stata costretta a operarsi. Gli esami hanno infatti evidenziato la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla […] L'articolo Brignone, il messaggio dopo l’infortunio: “Questa volta l’ho fatta grossa” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Fine settimana di maltempo su molte regioni: neve in pianura sul Nord-Ovest, temporali e nubifragi sulle aree tirreniche e le Isole Maggiori. Ecco che meteo ci attende e le proiezioni di gelo dopo metà febbraio 🔗ilgiornale.it