Piazza Affari inizia in positivo Stellantis guida con un 28

Piazza Affari nei primi scambi conferma l'avvio leggermente positivo: l'indice Ftse Mib sale dello 0,5%, con Stellantis in aumento del 2,8%.In rialzo oltre i due punti percentuali anche Prysmian, Buzzi e Pirelli, con Mps migliore tra le banche in aumento dell'1,3%.Mediobanca sale di un punto percentuale, mentre Generali è piatta. In un clima incerto che guarda ancora soprattutto alla partita dei dazi internazionali, tra i titoli a elevata capitalizzazione della Borsa di Milano il peggiore è Campari, che cede l'1,5%.

In avvio di settimana Piazza Affari si mostra piatta insieme agli altri mercati azionari europei: l'indice Ftse Mib, dopo una partenza marginalmente positiva, cresce dello 0,3%, con in evidenza Saipem (+2,8%) e Tim, che sale di fino a due percentuali a 0,3 euro. In generale i mercati europei sembrano attendere novità dai colloqui Trump-Putin sull'Ucraina e in Borsa a Milano vanno bene anche Stellantis ed Iveco, in aumento entrambe dell'1,3%, con Eni in crescita di un punto percentuale. 🔗quotidiano.net

Confindustria lancia una Opa totalitaria finalizzata al delisting del gruppo editoriale Il Sole 24 Ore, che lascerà quindi Piazza Affari. L'offerta prevede un premio del 42,54% rispetto al valore delle azioni registrato l'8 aprile. "Il Sole 24 Ore, come recita il suo statuto, è insieme istituzione, anima civile e culturale dell'Italia. E' nello spirito dello statuto che oggi il Consiglio Generale di Confindustria, all'unanimità, ha deciso di rinnovare il suo impegno investendo su questa ... 🔗quotidiano.net

Piazza Affari accelera in attesa dell'avvio degli scambi Usa. L'indice Ftse Mib guadagna il 2,3% a 33.610 punti spinto da Leonardo (+7,98%%), Unipol (+6,37%), Mediolanum (+5,78%), Azimut (+4,89%) e Fineco (+4,69%). Rialzi anche per Buzzi (+4,44%), Saipem (+3,49%), Nexi (+3,41%), Moncler (+3,2%) e Generali (+3,07%), mentre cedono solo Stellantis (-1%) con la produzione in calo di quasi il 65% a Melfi nel 1/o trimestre secondo i sindacati ed Eni (-0,18%) , frenata dal greggio sui minimi da ... 🔗quotidiano.net

Piazza Affari in crescita: Ftse Mib a +0,5% trainato da Eni e Saipem - Piazza Affari apre in positivo con il Ftse Mib in crescita dello 0,5%, spinto dalle trimestrali di Eni e Saipem. 🔗msn.com

Piazza affari recupera terreno spinta dal clima più positivo su dazi e politica usa, in evidenza stellantis e stm - Il recupero di Piazza Affari, con rialzi di Stellantis, STM e Nexi, riflette il clima più favorevole creato dalle dichiarazioni di Trump e dalla politica meno restrittiva della Fed, in linea con le al ... 🔗gaeta.it

Mercati europei cauti, bene Piazza Affari con trimestrali positive - (Teleborsa) - Gira in positivo la seduta finanziaria di Piazza Affari, che si colloca in pole position tra i listini azionari europei, poco lontani dalla parità. Bene il settore petrolifero (grazie an ... 🔗finanza.repubblica.it