Latina senza comandante della polizia locale la sindaca Attendiamo il ritorno di Passaretti

Latina resta il tema del comandante della polizia locale. Il corpo ne è privo da due anni e mezzo ormai, da quando, nel marzo 2023, Francesco Passaretti fu nominato comandante della polizia locale di Firenze dopo avere partecipato. Latinatoday.it - Latina senza comandante della polizia locale, la sindaca: "Attendiamo il ritorno di Passaretti" Leggi su Latinatoday.it Sette nuovi Vigili urbani assunti nelle settimane scorse, ma aresta il tema del. Il corpo ne è privo da due anni e mezzo ormai, da quando, nel marzo 2023, Francescofu nominatodi Firenze dopo avere partecipato.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Interruzione idrica il 3 marzo: Acqualatina avvia lavori di manutenzione sulla rete I lavori di rifunzionalizzazione della condotta principale di Sardellane, inizialmente programmati per fine febbraio, sono stati posticipati e verranno eseguiti lunedì 3 marzo. La decisione di rimandare l’intervento è stata presa per rispondere alle richieste di alcune amministrazioni locali, che avevano segnalato la sovrapposizione con importanti concorsi pubblici. 🔗dayitalianews.com

L’uomo era molto conosciuto in città, la Procura dispone l’autopsia Un uomo di 64 anni, originario di Trentola Ducenta ma residente a Formia, è stato trovato senza vita su una panchina di Piazza Vittoria nella notte tra martedì e mercoledì. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del Dono Svizzero, i tentativi di rianimazione sono stati inutili. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe riconducibile a un’overdose. 🔗dayitalianews.com

È ricoverato in terapia intensiva coronarica dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina da ormai due settimane. I medici non sono riusciti a salvargli le gambe, e hanno dovuto amputarle entrambe. Ha 46 anni, è indiano e lavora come bracciante: sul suo caso ora indagano adesso carabinieri, polizia e guardia di finanza, perché sembra che quanto gli è successo sia dovuto ad un contatto prolungato con prodotti chimici, probabilmente senza che fossero adottate per il lavoratore le misure di ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Sette nuovi agenti nella Polizia Locale di Latina: il sindaco Celentano in visita al Comando; Intervista alla comandante della polizia locale di Latina Sabrina Brancato; Sicurezza, servizio straordinario della polizia locale: strade presidiate da tutti gli agenti; Terracina, chiusa un'attività senza autorizzazioni. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Arrestato in flagranza di furto a latina un giovane senza fissa dimora tenta di entrare in una scuola con piccone e maschera - Questa mattina, a Latina, un uomo è stato fermato dalla polizia subito dopo aver tentato un furto all ... di nazionalità russa e senza fissa dimora, ha tentato di entrare nel plesso scolastico “Emma ... 🔗gaeta.it

Tenta di rubare nella scuola in via Bachelet a Latina, arrestato - Nelle prime ore di questa mattina la polizia della questura di Latina ha tratto in arresto un uomo di 30 anni di origini russe, senza fissa dimora, responsabile di furto aggravato all’interno del ples ... 🔗latina24ore.it

Latina, sei nuovi agenti alla polizia locale: il sindaco Celentano li accoglie in comando - Il sindaco di Latina Matilde Celentano accoglie sei nuovi agenti della polizia locale, finanziati dai ministeri, per rafforzare il personale e migliorare sicurezza e controllo del territorio cittadino ... 🔗gaeta.it