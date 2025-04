Binge watching in orario di lavoro il nuovo trend della Gen Z che non vuole tornare in ufficio

della peak tv, cioè l’esplosione di produzioni televisive sulle varie piattaforme, il fenomeno del Binge watching è ormai all’ordine del giorno. Popolare fra i giovanissimi, consiste nel guardare una serie tivù tutta d’un fiato, restando con gli occhi incollati allo schermo per ore. La tendenza è però talmente in voga da prendere piede persino. durante l’orario di lavoro. Anche se non necessariamente interrompendo del tutto le proprie mansioni. Un sondaggio del servizio di streaming statunitense Tubi, di proprietà della Fox Corporation, ha intervistato poco più di 2.500 ragazzi nati fra il 1997 e il 2012, ossia appartenenti alla Gen Z: l’84 per cento ha confessato di guardare film o prodotti seriali durante lo smartworking. Tanto da opporsi al rientro obbligatorio in ufficio per paura di dover smettere. Lettera43.it - Binge watching in orario di lavoro: il nuovo trend della Gen Z che non vuole tornare in ufficio Leggi su Lettera43.it Nell’epocapeak tv, cioè l’esplosione di produzioni televisive sulle varie piattaforme, il fenomeno delè ormai all’ordine del giorno. Popolare fra i giovanissimi, consiste nel guardare una serie tivù tutta d’un fiato, restando con gli occhi incollati allo schermo per ore. La tendenza è però talmente in voga da prendere piede persino. durante l’di. Anche se non necessariamente interrompendo del tutto le proprie mansioni. Un sondaggio del servizio di streaming statunitense Tubi, di proprietàFox Corporation, ha intervistato poco più di 2.500 ragazzi nati fra il 1997 e il 2012, ossia appartenenti alla Gen Z: l’84 per cento ha confessato di guardare film o prodotti seriali durante lo smartworking. Tanto da opporsi al rientro obbligatorio inper paura di dover smettere.

Su questo argomento da altre fonti

Netflix & Chill, binge watching. Due espressioni che, fino a poco tempo fa, ci avrebbero fatto sorridere al pensiero di trascorrere una serata comodamente sistemati sul divano a divorare la nuova serie aggiunta al catalogo, episodio dopo episodio. Come in tutte le cose, tuttavia, il troppo finisce per “stroppiare” e, nell’ultimo periodo, sta prendendo sempre più piede un approccio totalmente opposto a quello proposto dalla nota casa di produzione. 🔗metropolitanmagazine.it

Dalla Colombia arriva la più classica delle miniserie da bingewatching: un giallo psicologico condito da intrecci da telenovela a tinte erotiche in una cornice da saga familiare. Su Netflix. L'amore tra Netflix e la Colombia è esploso ormai qualche tempo fa con La regina del flow (in attesa di una terza stagione), una serie originale in grado di arrivare in top 3 in tutti quanti i Paesi in lingua spagnola dove la piattaforma streaming è attiva, ma anche negli USA, in Francia e in Italia. 🔗movieplayer.it

Non c’è nulla di più entusiasmante che tuffarsi in un nuovo anime. Tuttavia, non tutti hanno il tempo di guardare oltre 200 episodi di Naruto (senza contare Shippuden e Boruto), affrontare l’incredibilmente complesso universo di Fate o dedicare 29 giorni, 9 ore e 30 minuti per recuperare One Piece. A volte, tutto ciò che si cerca è qualcosa di breve ma coinvolgente. Gli anime più brevi riescono spesso a lasciare un impatto molto più forte rispetto a molte serie lunghe. 🔗nerdpool.it

Binge watching in orario di lavoro: il nuovo trend della Gen Z che non vuole tornare in ufficio; Segreti di famiglia, puntata di oggi 28 luglio: trama, orario; Il lavoro dei sogni: guarda tutti gli episodi dei Simpson per 5000 sterline. 🔗Su questo argomento da altre fonti