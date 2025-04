Bologna in finale di Coppa Italia Vincenzo Italiano guida il sogno contro il Milan

Altro che sogno e miracolo: la finale è realtà. Bologna salta e balla, al Dall’Ara e per le strade. Saltano e ballano con la loro gente anche Giovanni Fabbian e Remo Freuler. Il primo spacca la partita con uno stacco imperioso che lo conferma bestia nerissima di un Empoli al quale è al terzo gol in carriera. E’ pure al quarto in stagione, a uno dai 5 di un anno fa, pur giocando con meno continuità. 🔗sport.quotidiano.net

