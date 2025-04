Chi sono le ebree e gli ebrei che il 25 aprile sfilano contro la pulizia etnica a Gaza

A Milano, il corteo del 25 aprile 2025 vedrà sfilare fianco a fianco non solo le tradizionali sigle della memoria antifascista, ma anche realtà emergenti del panorama ebraico italiano, come Mai Indifferenti e il Laboratorio Ebraico Antirazzista (Lea). Le due reti porteranno uno striscione che recita: "ebree ed ebrei contro il fascismo in ogni tempo e luogo", sottolineando la continuità storica e politica di una lotta che, partita contro nazismo e fascismo ottant'anni fa, oggi si rinnova contro le nuove forme di razzismo, nazionalismo e autoritarismo. L'iniziativa si inserisce in un clima segnato dalle polemiche: il Governo Meloni ha colto l'occasione della morte di Papa Francesco per invitare a celebrare con "sobrietà" la festa della Liberazione. Ma per Mai Indifferenti, nata nel 2024 in occasione della Giornata della Memoria, si tratta di un pretesto per ridimensionare una ricorrenza che alcune forze politiche di Governo non sentono come propria.

