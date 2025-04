Correggio500 aperto dalla Festa di Liberazione al Primo Maggio

Il percorso d'arte della città di Parma, Correggio500 che si snoda tra la Camera della Badessa, il Monastero di San Paolo e la Cattedrale è sempre aperto nei prossimi giorni per offrire una panoramica tra i cicli d'affresco che rappresentano l'arte identitaria della città di Parma e che mostrano.

Turismo a gonfie vele in terra cortonese e non solo. Indicatori tutti positivi per il lungo periodo di festività che attendono il territorio. Cortona brulica di turisti, e tra loro la parte da leone la fanno gli stranieri, provenienti soprattutto dall'America. Pasqua da pienone, ma saranno soprattutto i ponti del 25 aprile e primo maggio a far registrare il tutto esaurito.

Il prossimo 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, Reggio Calabria diventa un grande palcoscenico a cielo aperto con #RegalaUnaPoesia, un evento diffuso che intreccia poesia, musica e arti visive per rendere omaggio alla memoria, alla libertà e al coinvolgimento collettivo.

