Le mie analisi del sangue erano nella norma ma poi ho scoperto per caso di avere il Linfoma di Hodgkin Ascoltate sempre il vostro corpo parla Marly Garnreiter

avere 27 anni e tutta una vita davanti, la voglia di attraversarla pienamente nonostante le drammatiche notizie arrivate una dopo l’altra. È la storia della parigina Marly Garnreiter che ha scoperto di avere un tumore poco dopo aver dovuto affrontare il lutto del padre, morto a 58 anni di cancro al colon. A raccontare i dettagli è il Daily Mail. La testata britannica, infatti, spiega che Marly aveva iniziato a sudare molto la notte e ad avere prurito alla pelle. Pensava si trattasse semplicemente di stress, visto il momento particolarmente difficile della propria vita. Anche il medico di base, che le aveva prescritto delle analisi risultate tutte nella norma, era giunto alla stessa conclusione. Purtroppo, però, la verità era un’altra.La pulce nell’orecchio gliel’ha messa ChatGPT (chatbot basato sull’intelligenza artificiale e che mira a fornire risposte agli input degli utenti in modo simile a un essere umano). Ilfattoquotidiano.it - “Le mie analisi del sangue erano nella norma, ma poi ho scoperto (per caso) di avere il Linfoma di Hodgkin. Ascoltate sempre il vostro corpo”: parla Marly Garnreiter Leggi su Ilfattoquotidiano.it 27 anni e tutta una vita davanti, la voglia di attraversarla pienamente nonostante le drammatiche notizie arrivate una dopo l’altra. È la storia della pariginache hadiun tumore poco dopo aver dovuto affrontare il lutto del padre, morto a 58 anni di cancro al colon. A raccontare i dettagli è il Daily Mail. La testata britannica, infatti, spiega cheaveva iniziato a sudare molto la notte e adprurito alla pelle. Pensava si trattasse semplicemente di stress, visto il momento particolarmente difficile della propria vita. Anche il medico di base, che le aveva prescritto dellerisultate tutte, era giunto alla stessa conclusione. Purtroppo, però, la verità era un’altra.La pulce nell’orecchio gliel’ha messa ChatGPT (chatbot basato sull’intelligenza artificiale e che mira a fornire risposte agli input degli utenti in modo simile a un essere umano).

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La pochette piena di soldi sul bancone, i segni di una breve ma violenta colluttazione e il sangue ovunque: è questa la scena che si è presentata agli occhi dei militari del Ris il giorno in cui la tabaccaia 72enne, Franca Marasco, è stata uccisa a coltellate durante un presunto tentativo di... 🔗foggiatoday.it

Una presunta spy-story sconquassa il mondo dell'atletica leggera italiana: il fratello di Filippo Tortu tra il 2020 e il 2021 avrebbe pagato un hacker per spiare Marcell Jacobs al fine di trovare conferme riguardo ad un sospetto uso di doping. I due campioni olimpici hanno espresso la propria posizione riguardo alla vicenda.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Giacomo Tortu, fratello di Filippo, velocista e oro olimpico a Tokyo 2020 nella 4x100, è indagato in un filone dell’inchiesta milanese sulle presunte cyber-spie di Equalize per concorso in presunte intercettazioni abusive. La vicenda è quella emersa nei mesi scorsi su un presunto spionaggio ai danni di Marcel Jacobs, che in Giappone vinse due ori. E di cui è tornato a parlare il Fatto Quotidiano... 🔗feedpress.me

“Le mie analisi del sangue erano nella norma, ma poi ho scoperto (per caso) di avere il Linfoma di…; Screening neonatale; Chi scrive di vino deve tutelare la propria salute; Il cuore, le nuove analisi del sangue, la verità sull'ossigeno: come sta Papa Francesco oggi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia