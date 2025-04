25 aprile i 3 brani da conoscere

Musiche, racconti e immagini per rievocare le canzoni antifasciste e le vicende drammatiche di alcuni violinisti partigiani. E poi canti e letture per una storia passionale della Resistenza, le voci alpine per dare vita a una storia comune alle generazioni nate tra le due guerre mondiali e un film che tiene viva la memoria di due brianzoli che salvarono dalla deportazione una famiglia ebrea, venendo per questo dichiarati Giusti tra le Nazioni. 🔗ilgiorno.it

Per gli amanti della scampagnata di Pasquetta, con barbecue e picnic annessi, c’è la bella iniziativa organizzata a Piana delle Orme che proseguirà anche nelle giornate festive del 25 aprile e 1° maggio. Nella splendida area attrezzata che circonda i padiglioni del Museo è possibile prenotare... 🔗latinatoday.it

Diodato, il 25 aprile esce il nuovo brano Non ci credo più - Esce il 25 aprile Non ci credo più (Carosello Records), il nuovo brano di Diodato in cui il cantautore dà voce alla propria volontà di reagire, di ribadire l'importanza di non lasciarsi sopraffare da ... 🔗ansa.it

25 aprile, la memoria condivisa lungo i sentieri partigiani e nei luoghi simbolo della Resistenza - «Arrendersi o perire!» fu la parola d'ordine, con la voce del futuro presidente Sandro Pertini dai microfoni di Radio Milano Liberata, intimata dai partigiani ai nazi fascisti quel 25 aprile 1945. Un ... 🔗ansa.it

25 aprile, tutte le celebrazioni comune per comune in provincia di Savona - Concerti, fiaccolate, cortei e deposizioni di corone d'alloro nei Monumenti ai Caduti di Savona e di tutta la provincia si svolgeranno domani in occasione della Festa della Liberazione, il 25 aprile. 🔗savonanews.it