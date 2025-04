De Cuyper Juve può essere proprio il belga l’erede di Cambiaso costo e concorrenza le novità sul laterale del Club Brugge

Cuyper Juve, può essere proprio il belga l'erede di Cambiaso: costo e concorrenza dell'esterno, le novità sul laterale del Club Brugge

Il calciomercato Juve si prepara a una sempre più probabile partenza di Andrea Cambiaso nel corso della prossima sessione estiva. Per questo motivo i dirigenti bianconeri hanno messo nel mirino De Cuyper.

Il laterale del Club Brugge, con cui è sotto contratto fino al 2028 e da cui è valutato 25 milioni di euro, piace molto anche al Milan in caso di cessione di Theo Hernandez. Una pista certamente da monitorare. Lo scrive Calciomercato.com.

