Papa Francesco e i selfie con la salma le immagini diventano virali e scatenano indignazione

Papa Francesco, alcuni fedeli si sono scattati una foto con il pontefice Vanityfair.it - Papa Francesco e i selfie con la salma: le immagini diventano virali e scatenano l'indignazione Leggi su Vanityfair.it Dopo ore di attesa per entrare in San Pietro e salutare, alcuni fedeli si sono scattati una foto con il pontefice

La scena è questa: la salma di Papa Francesco, vestita di rosso e distesa nella solennità marmorea della Basilica, e davanti a lui – o meglio, davanti al suo cadavere – un brulicare di smartphone, sorrisi, pose, smorfie. Selfie. Non preghiere, non silenzio, non lacrime. Solo pixel e vanità. È il punto più basso della nostra decadenza culturale. Gente che si immortala accanto a un morto illustre come fosse una celebrità da incorniciare nel carosello di Instagram. 🔗thesocialpost.it

Una commossa delegazione dell’AS Roma ha reso omaggio alla salma di Papa Francesco. Nella mattinata, alcuni rappresentanti della squadra giallorossa hanno raggiunto San Pietro: con l’allenatore Claudio Ranieri erano presenti anche Dybala, Pellegrini, Cristante, Soulé e Mancini. Un gesto silenzioso ma sentito, che ha unito lo sport al lutto collettivo della città. Nel frattempo, le autorità tedesche hanno confermato che Angela Merkel non sarà presente alle esequie del Pontefice. 🔗thesocialpost.it

Qualcuno scatta foto, qualcun altro prega e piange. Il corteo per l'ultimo saluto a Papa Francesco è ripartito alle 7 di giovedì mattina, dopo aver chiuso alle 5.30 considerato... 🔗leggo.it

