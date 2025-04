Santa Maria del Taro strada interrotta per una frana

frana, la strada per Santa Maria del Taro è interrotta. Ultima località raggiungibile da Bedonia è Codorso. Tutte le località dopo il bivio per Codorso sono isolate. Sulla strada provinciale 359, che collega la ValTaro alla Liguria, gli operatori sono al lavoro, per riaprire a. Parmatoday.it - Santa Maria del Taro, strada interrotta per una frana Leggi su Parmatoday.it A causa di una, laperdel. Ultima località raggiungibile da Bedonia è Codorso. Tutte le località dopo il bivio per Codorso sono isolate. Sullaprovinciale 359, che collega la Valalla Liguria, gli operatori sono al lavoro, per riaprire a.

Approfondimenti da altre fonti

A causa di una frana, la strada per Santa Maria del Taro è interrotta. Ultima località raggiungibile da Bedonia è Codorso. Tutte le località dopo il bivio per Codorso sono isolate. Sulla Strada provinciale 359, che collega la Valtaro alla Liguria, gli operatori sono al lavoro, per riaprire a... 🔗parmatoday.it

È stata dimessa questa mattina la 18enne di Santa Maria di Licodia che era rimasta ferita nell’incidente stradale avvenuto venerdì 14 su Corso Italia a Paternò quando una moto ha travolto tre studentesse mentre stavano attraversando la strada. La 18enne, che ha subito l’asportazione della milza... 🔗cataniatoday.it

Tensione ieri ad Eboli, dopo il match Ebolitana-Santa Maria la Carità, allo Stadio Dirceu. Un tifoso è stato ferito con una bottiglia ed è stato affidato ai sanitari del 118, per le cure del caso. Si indaga per far chiarezza sull'accaduto. 🔗salernotoday.it

Santa Maria del Taro, strada interrotta per una frana; Tornolo, chiusa la provinciale 359R a Santa Maria del Taro -; Viabilità: frana a Santa Maria del Taro, interrotta la SP 359 che collega il Tigullio alla provincia di Parma; Riaperta la strada provinciale 15 Calestano-Berceto ad Armorano. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Viabilità: frana a Santa Maria del Taro, interrotta la SP 359 che collega il Tigullio alla provincia di Parma - L’ultima località raggiungibile da Bedonia è Codorso: tutte le frazioni e le abitazioni situate oltre il bivio per Codorso risultano isolate ... 🔗telenord.it