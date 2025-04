Ancona Curva Nord continua la protesta contro la società fuori dallo stadio Del Conero

Anche domenica, in occasione della partita contro il Castelfidardo, ultima dell'Ancona in casa, la Curva Nord resterà fuori dallo stadio Del Conero per contestare la società. I ragazzi della Nord l'avevano dichiarato apertamente, in occasione della partita in casa contro il Notaresco, con uno striscione che recitava "Liberate l'Ancona per un progetto sicuro, o questo silenzio sarà il vostro futuro". E visto che in due settimane non sono intervenute modifiche societarie, mantengono fede alle promesse fatte e proseguono la contestazione contro i soci Marconi e Polci e il presidente Recchi, proprio coloro contro cui da un mese indirizzano non solo frasi sugli striscioni ma anche sui muri della città. Probabilmente saluteranno la squadra e lo staff tecnico dalla porta carraia, e per il resto rimarranno fuori a far sentire la propria voce, a intonare la contestazione, proprio come hanno fatto in quella circostanza.

