Si crea falsa identità per vivere e lavorare in Italia

Si fingeva cittadino europeo grazie a una carta d'identità contraffatta, ma è stato smascherato dalla polizia stradale durante i controlli intensificati per le festività pasquali. Protagonista della vicenda un uomo extracomunitario, fermato nel centro di Imola, mentre si trovava alla guida di un.

I carabinieri di Paternò sono intervenuti, su segnalazione da parte di alcuni funzionari dell'ufficio Inps che si erano subito accorti delle anomalie di una documentazione anagrafica esibita da un utente. I militari hanno così proceduto all’arresto di un 56enne catanese, per falsa attestazione... 🔗cataniatoday.it

Aveva messo in piedi un vero e proprio sistema di frode costruito attorno ai bonus edilizi, ma il castello di carte è crollato grazie all’intervento della Guardia di finanza di Reggio Calabria. Un uomo, originario di Taurianova, è finito in manette con l’accusa di truffa aggravata, sostituzione... 🔗reggiotoday.it

Ritrovato un corpo carbonizzato all’interno dell’abitacolo di un’auto in fiamme a Clusone. Sono intervenuti Vigili del Fuoco e Carabinieri, che indagano sull’identità della vittima Trovato un cadavere completamente carbonizzato all’interno di un abitacolo di un’auto in fiamme a Clusone, in pr 🔗ilgiornaleditalia.it

