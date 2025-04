Spezia in cerca di promozione sfida decisiva al Benito Stirpe contro il Frosinone

Benito Stirpe’ di Frosinone, per la sfida odierna con lo Spezia (il via alle ore 12,30, arbitra Prontera), si riempirà di tifosi. Esattamente come accaduto a Modena, Cesena e Mantova. Segnali evidenti di un blasone che lo Spezia porta ormai in dote, specie dopo gli anni di militanza in Serie A. Quella massima serie che pare essere un obiettivo del neo proprietario del club bianco Thomas Roberts e del neo presidente Charlie Stillitano, la prossima settimana in arrivo alla Spezia. La squadra di mister D’Angelo, dal canto suo, potrebbe anticipare il percorso di grandezza, conseguendo una promozione in massima serie meritatissima. Un pezzo di ambizioni passerà proprio dallo stadio frusinate, dove quasi trecento tifosi aquilotti saranno pronti a sostenere Hristov & C.. Ieri, mister Luca D’Angelo, ha messo in guardia sulle difficoltà del match: "Il Frosinone è una squadra in salute, che ha valori importanti a dispetto della classifica e lo sta dimostrando in questa seconda parte, dato che ha saputo risollevarsi da una classifica difficile, trovando nove risultati utili consecutivi. Sport.quotidiano.net - Spezia in cerca di promozione: sfida decisiva al Benito Stirpe contro il Frosinone Leggi su Sport.quotidiano.net Il ‘’ di, per laodierna con lo(il via alle ore 12,30, arbitra Prontera), si riempirà di tifosi. Esattamente come accaduto a Modena, Cesena e Mantova. Segnali evidenti di un blasone che loporta ormai in dote, specie dopo gli anni di militanza in Serie A. Quella massima serie che pare essere un obiettivo del neo proprietario del club bianco Thomas Roberts e del neo presidente Charlie Stillitano, la prossima settimana in arrivo alla. La squadra di mister D’Angelo, dal canto suo, potrebbe anticipare il percorso di grandezza, conseguendo unain massima serie meritatissima. Un pezzo di ambizioni passerà proprio dallo stadio frusinate, dove quasi trecento tifosi aquilotti saranno pronti a sostenere Hristov & C.. Ieri, mister Luca D’Angelo, ha messo in guardia sulle difficoltà del match: "Ilè una squadra in salute, che ha valori importanti a dispetto della classifica e lo sta dimostrando in questa seconda parte, dato che ha saputo risollevarsi da una classifica difficile, trovando nove risultati utili consecutivi.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

di Stefano FoglianiSASSUOLOSono le 19,09 quando Tommaso Maggioni, difensore del Mantova, segna – siamo al 4’ di recupero di Mantova-Spezia – la rete che consegna ai virgiliani il 2-2 in rimonta sullo Spezia e la massima serie al Sassuolo. La domenica ‘sul divano’ della Sassuolo neroverde comincia da lì, non senza essere passata da uno Spezia che al ‘Martelli’ sembrava aver vita facile. In vantaggio con Aurelio al 188’ del primo tempo, in fuga in avvio di ripresa con la seconda rete, i liguri ... 🔗sport.quotidiano.net

Dopo tre sconfitte consecutive, rimediate contro Napoli, Pescara e Salernitana, la Primavera dello Spezia quilotta cercherà di rialzare la testa, questa mattina, nel match contro il Crotone. La partita verrà disputata al centro sportivo Ferdeghini, alle 11, con direzione di gara affidata a Mario Picardi di Viareggio, coadiuvato dagli assistenti Giacomo Bianchi di Pistoia e Carmine De Vito di Napoli. 🔗sport.quotidiano.net

Funziona la cura Evani. Il nuovo allenatore della Sampdoria vince 1-0 contro il Cittadella alla sua prima in panchina e permette ai blucerchiati... 🔗calciomercato.com

Spezia in cerca di promozione: sfida decisiva al Benito Stirpe contro il Frosinone; A Frosinone per sognare ancora: lo Spezia cerca il colpo grosso per continuare a crederci; Diretta Mantova-Spezia: dove vederla in tv e live streaming; Serie BKT, la sfida Spezia-Sampdoria in diretta gratuita su DAZN. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Spezia in cerca di promozione: sfida decisiva al Benito Stirpe contro il Frosinone - Il ‘Benito Stirpe’ di Frosinone, per la sfida odierna con ... prossima settimana in arrivo alla Spezia. La squadra di mister D’Angelo, dal canto suo, potrebbe anticipare il percorso di grandezza, ... 🔗sport.quotidiano.net

Frosinone vs Spezia: Rivalità storica in Serie B per la promozione in Serie A - Si rinnova una grande sfida di Serie B. Quella tra Frosinone e Spezia, due squadre che spesso si sono incrociate nel loro rispettivo cammino per raggiungere la Serie A. Otto anni fa, sempre il 25 apri ... 🔗msn.com

Spezia in corsa per la promozione in Serie A: sfida aperta con Pisa e Cremonese - Il modus operandi lanciato da Filippo Bandinelli e ribadito da Francesco Cassata, trova conferme e si alimenta dalla situazione di classifica dello Spezia: 58 punti, 5 in meno dal Pisa ... 🔗msn.com