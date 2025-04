Curling Italia oro olimpico di doppio misto ma mai in semifinale ai Mondiali I precedenti

Mondiali 2025 di doppio misto di Curling. L’Italia si presenta al via della manifestazione iridata con la blasonata coppia formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner, al ritorno in azione assieme per la prima volta dal successo olimpico di Pechino.Blasonata sì, ma non ai Mondiali! Chiaramente, il trionfo a Cinque cerchi ha un peso specifico enorme, ma va rimarcato come il movimento azzurro viva la singolare situazione di essere salito sul podio dei Giochi, senza esserci riuscito in ambito iridato.Una sorta di contraddizione, anche perché nella storia della disciplina riguarda solo ed esclusivamente il nostro Paese! Constantini/Mosaner detengono tuttavia anche il miglior risultato azzurro ai Mondiali, il quinto posto conseguito nel 2021. Oasport.it - Curling, Italia oro olimpico di doppio misto, ma mai in semifinale ai Mondiali! I precedenti Leggi su Oasport.it Sabato 26 aprile a Fredricton (Canada nord-orientale) cominceranno i2025 didi. L’si presenta al via della manifestazione iridata con la blasonata coppia formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner, al ritorno in azione assieme per la prima volta dal successodi Pechino.Blasonata sì, ma non ai! Chiaramente, il trionfo a Cinque cerchi ha un peso specifico enorme, ma va rimarcato come il movimento azzurro viva la singolare situazione di essere salito sul podio dei Giochi, senza esserci riuscito in ambito iridato.Una sorta di contraddizione, anche perché nella storia della disciplina riguarda solo ed esclusivamente il nostro Paese! Constantini/Mosaner detengono tuttavia anche il miglior risultato azzurro ai, il quinto posto conseguito nel 2021.

Su questo argomento da altre fonti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.57: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto. Buonanotte! 0.56: Italia che resta con sole due vittorie e 4 sconfitte e che si appresta ad affrontare i padroni di casa e campioni del mondo del Canada. Anche per gli azzurri, a questo punti, la priorità potrebbe essere puntare alla salvezza. 0.56: Finisce qui, con la Scozia che batte 9-6 un’Italia competitiva per otto end, poi sono bastate un paio di imprecisioni per dare il via libera agli scozzesi. 🔗oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI SCI ALPINO I PETTORALI DI PARTENZA DELLO SLALOM 10.43 Sono scesi i primi 30. Gli atleti in gara sono ben 100. Noi vi aggiorneremo fino al n.46, poi scenderanno solo rappresentanti delle nazioni dalla quinta fascia in giù. 10.42 Il finlandese Eduard Hallberg è 16° a 2.11. 10.41 Stefano Gross perde 92 centesimi nell’ultimo intermedio ed è 14° a 1. 🔗oasport.it

Pubblicità: stavolta è l’eccellenza campana a farsi notare, con una piccola agenzia, Agrelli&Basta, che ha vinto il Leone d’Oro al Media Key Venice Award 2025 nella sezione “Press” (campagne pubblicitarie su carta stampata) per la creatività multi-soggetto realizzata per La Doria, azienda di Angri in provincia di Salerno, primo produttore europeo di pelati, polpa di pomodoro, legumi e sughi pronti nel mercato retail. 🔗ildenaro.it

Stefania Constantini e Amos Mosaner, la coppia d'oro dell'Italia torna ai Mondiali di doppio misto di curling 2025: programma e dove vedere le gare degli azzurri; Finale curling: l'Italia è oro Olimpico nel doppio misto a Pechino 2022; Rachele, vent’anni, villarese e Campione d’Italia!; Curling: come qualificarsi per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Curling, Italia oro olimpico di doppio misto, ma mai in semifinale ai Mondiali! I precedenti - Sabato 26 aprile a Fredricton (Canada nord-orientale) cominceranno i Mondiali 2025 di doppio misto di curling. L’Italia si presenta al via della ... in azione assieme per la prima volta dal successo ... 🔗oasport.it

Curling, l'Italia trionfa ai Mondiali junior di Cortina dove tra meno di dieci mesi si disputeranno i Giochi Olimpici - Ghiaccio d’oro. Ed è un risultato beneaugurante in vista dell’Olimpiade. L’Italia maschile vince i Mondiali junior di curling ... 🔗msn.com

Curling, Mondiali di doppio misto. Il ritorno di Constantini-Mosaner e il possibile cammino dell’Italia - I Mondiali di doppio misto di curling si svolgeranno a Fredricton, nel Canada nord-orientale, dal 26 aprile al 3 maggio. La manifestazione rappresenterà ... 🔗oasport.it