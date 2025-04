Conte Juve e la rottura col Napoli

Conte a Napoli Nelle ultime settimane la situazione di tensione esplosa a Napoli ha aperto a scenari interessanti per il futuro di Antonio Cont. L’ex allenatore di Juventus, Chelsea, Inter e Tottenham è in aperta rottura con la società. Antonio Conte, dopo la vittoria aL'articolo Conte-Juve e la rottura col Napoli proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it - Conte-Juve e la rottura col Napoli Leggi su Ilprimatonazionale.it Futuro in bilico per AntonioNelle ultime settimane la situazione di tensione esplosa aha aperto a scenari interessanti per il futuro di Antonio Cont. L’ex allenatore dintus, Chelsea, Inter e Tottenham è in apertacon la società. Antonio, dopo la vittoria aL'articoloe lacolproviene da Il Primato Nazionale.

Approfondimenti da altre fonti

La vittoria con il Monza non placa il tecnico che sbotta nel post gara: rottura con gli azzurri e bianconeri alla finestra “A Napoli mi sono integrato bene, ma chi mi prende sa che porto aspettative: non sono stupido, se non ci sono i mezzi”. Parole e musica di Antonio Conte che ribadisce e, anzi rafforza, quanto detto nella conferenza della vigilia sul suo futuro. Conte va alla rottura, frase contro i tifosi: tra Napoli e Juve, cosa succede ora (LaPresse) – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

di Redazione JuventusNews24Conte Juve (Gazzetta dello Sport), il sogno dei tifosi bianconeri è ancora possibile! Lo scenario sulla panchina in vista della prossima stagione La Juventus nel corso delle prossime ore formalizzerà l’esonero di Thiago Motta e il conseguente cambio di allenatore, con Igor Tudor che è pronto a firmare un contratto fino a fine stagione con opzione a favore del club bianconero. 🔗juventusnews24.com

Su Repubblica i piani della Juventus per l’allenatore del futuro. Secondo quanto scrive il quotidiano, Igor Tudor sta provando a conquistarsi la conferma e così allontana lo spettro di Conte da Torino. Il croato ha anche smussato quegli angoli del carattere più duri e sembra funzionare con la squadra. Leggi anche: Juventus, Reja: «Adesso con Tudor i giocatori vengono valorizzati per quelle che sono le loro caratteristiche» Tudor in tre settimane ha quasi convinto la Juventus Su Repubblica si ... 🔗ilnapolista.it

Conte Juventus può decollare: è rottura tra tecnico e De Laurentiis, cosa può succedere a fine stagione. Lo scenario - Conte Juventus può decollare: è rottura tra tecnico e De Laurentiis, cosa può succedere a fine stagione. Lo scenario in vista di giugno e le ultime Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto r ... 🔗juventusnews24.com

Conte Juve, è calato il gelo a Napoli: missione scudetto, poi a fine stagione il confronto con De Laurentiis. Tutti gli scenari - Conte Juve, è calato il gelo a Napoli: missione scudetto, poi a fine stagione il confronto con De Laurentiis. Tutti gli scenari sul futuro del tecnico L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è t ... 🔗juventusnews24.com

Conte vicino a lasciare Napoli! Due ipotesi concrete in vista dell’estate considerando la rottura con i partenopei - Antonio Conte andrà via dal Napoli? Ci sono due strade possibili per l’allenatore partenopeo considerando il capolinea con la squadra azzurra Antonio Conte è sempre più lontano dalla permanenza al Nap ... 🔗calcionews24.com