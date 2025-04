Omicidio Sara Campanella Stefano Argentino alla famiglia della ragazza Quel giorno ero fuori di testa spero che Dio mi perdoni

della vittima e reoconfesso dell’Omicidio, ha affidato al suo legale alcune parole da recapitare alla famiglia di Sara Campanella Dopo i genitori, anche Stefano Argentino rompe il silenzio e affida al suo legale un messaggio diretto alla famiglia di Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Sara Campanella, Stefano Argentino alla famiglia della ragazza: “Quel giorno ero fuori di testa, spero che Dio mi perdoni” Leggi su Ilgiornaleditalia.it Il 27enne siacusano, collega di universitàvittima e reoconfesso dell’, ha affidato al suo legale alcune parole da recapitarediDopo i genitori, ancherompe il silenzio e affida al suo legale un messaggio direttodi

