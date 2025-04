Contributo affitti il Comune stanzia 36 milioni di euro Misura necessaria e urgente

milioni di euro da destinare al Contributo alloggiativo, utilizzando l’avanzo libero di amministrazione.La Misura, già introdotta. Baritoday.it - Contributo affitti, il Comune stanzia 3,6 milioni di euro: "Misura necessaria e urgente" Leggi su Baritoday.it Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha formalmente chiesto all’assessore al Bilancio, Diego De Marzo, di prevedere, anche per il 2025, una somma non inferiore a 3,6dida destinare alalloggiativo, utilizzando l’avanzo libero di amministrazione.La, già introdotta.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sono 60 le famiglie calcesane risultate beneficiarie del “Contributo Affitto” per l’anno 2024, un sostegno economico e una misura sociale che il Comune di Calci, a differenza di altre amministrazioni comunali, ha deciso di confermare e garantire con risorse proprie, a fronte dell’azzeramento del fondo nazionale deciso dal Governo. Il contributo, in erogazione proprio in questi giorni alle famiglie a basso reddito che ne hanno fatto richiesta, risulta superiore a quanto erogato per ... 🔗lanazione.it

Aperti i termini per chiedere i contributi a sostegno delle spese di trasporto delle persone con disabilità che hanno frequentato strutture riabilitative nel secondo semestre 2024. Lo fa sapere il Comune di Montesilvano: le domande scadono lunedì 17 marzo. Un contributo quello stanziato previsto... 🔗ilpescara.it

Contributo affitti e assegnazione di alloggi popolari, arriva la prima condanna per le clausole sulla residenza e sul possesso del permesso di soggiorno. Il Tribunale di Torino ha accolto parzialmente il ricorso presentato dall’Associazione degli studi giuridici sull’immigrazione, presentato... 🔗perugiatoday.it

Contributo affitti, il Comune stanzia 3,6 milioni di euro: Misura necessaria e urgente; Bando contributo affitto 2025: Roma stanzia 15 milioni di euro. Chi può fare domanda; A Udine mezzo milione in più per il fondo affitti; Contributi per l’affitto, c’è il bando. Il Comune di Foligno stanzia 150mila euro. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Contributo affitti, il Comune stanzia 3,6 milioni di euro: "Misura necessaria e urgente" - I fondi saranno recuperati utilizzando l’avanzo libero di amministrazione. Il sindaco Leccese: "È un sostegno per tante famiglie, che si troverebbero altrimenti in forte difficoltà nella gestione del ... 🔗baritoday.it

Bando contributo affitto 2025: Roma stanzia 15 milioni di euro. Chi può fare domanda - Per questo il nuovo bando per il contributo all'affitto è atteso con ansia da migliaia di romani. A bilancio oltre 15 milioni di euro A ottobre scorso, il Comune è riuscito ad attivare un bando ... 🔗romatoday.it

Bari, sfrattati e sostegno agli affitti: il Comune stanzia 300mila euro - Proprietari Per ottenere il contributo, il proprietario dell’alloggio che intenda sottoscrivere un impegno con il Comune di Bari dovrà dichiarare di accettare la somma prevista (il massimo è ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it