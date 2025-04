Inter basta ‘instant team’ ora giovani Paz Ricci Gila e Krstovic – TS

Inter dice basta alla filosofia dell'instant team per avviare una nuova strategia basata su giovani forti e pronti. In Serie A piacciono Paz, Ricci, Gila e Krstovic.NUOVA STRATEGIA – Niente più "instant team", la nuova Inter intraprenderà un'altra filosofia di mercato. basta con giocatori già noti e a parametri zero dall'ingaggio pesante, Marotta e Ausilio, grazie alle linee guida dirette da Oaktree, avvieranno una nuova strategia con l'obiettivo di andare alla ricerca di giocatori giovani e forti e già pronti di giocare in grandi palcoscenici. Petar Sucic, ad esempio, sarà il manifesto di questa nuova direzione dell'Inter: centrocampista classe 2003 con già appurata esperienza sia in Champions League che con la maglia della sua Croazia. Dal primo giugno sarà ufficialmente nerazzurro. E in Serie A si guardano diversi profili: Paz, Ricci, Gila e Krstovic.

