Guida al weekend della Liberazione gli eventi a Ferrara e provincia nel fine settimana

eventi e ricorrenze, anche a carattere nazionale, quello destinato alla celebrazione della Liberazione, la cui cerimonia ufficiale è in programma in piazza Duomo, e alla conclusione della settimana introdotta dalla scomparsa di papa Francesco. Sono infatti. Ferraratoday.it - Guida al weekend della Liberazione, gli eventi a Ferrara e provincia nel fine settimana Leggi su Ferraratoday.it E' un finale del mese di aprile denso die ricorrenze, anche a carattere nazionale, quello destinato alla celebrazione, la cui cerimonia ufficiale è in programma in piazza Duomo, e alla conclusioneintrodotta dalla scomparsa di papa Francesco. Sono infatti.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dopo Pasqua, ci prepariamo a un altro long weekend con la festa della Liberazione, ovvero il 25 aprile, che ricorre di venerdì. Son previste escursioni, mostre e molto altro ancora. Conosciamo tutti gli eventi da non perdere questo weekend. Vi ricordiamo, inoltre, che sul sito è presente una... 🔗ilpescara.it

Da «Agritravel» alla «Polimono Night», da «Mai dire Goku» a «Indie Power», passando per il «Picnic nell’Ortaglia di Palazzo Moroni» e la «Giornata dei Castelli, Palazzi e Borghi Medievali». Ecco i nostri consigli per questo fine settimana 🔗ecodibergamo.it

Dalla «WaterWeek» al «Festival della paella valenciana e della sangria», dalla caccia alle uova di Pasqua al «Cremona & Bricks», passando per la «Festa di Primavera» del Parco Oglio Nord e per il «Flea Market Spring Edition». Ecco i nostri consigli per il fine settimana 🔗ecodibergamo.it

Guida al weekend della Liberazione, gli eventi a Ferrara e provincia nel fine settimana; Guida agli eventi del weekend (25 – 27 aprile); Cosa fare questo fine settimana? Guida agli eventi del weekend della Liberazione; Cosa fare questo fine settimana? Guida agli eventi del weekend della Liberazione. 🔗Ne parlano su altre fonti

Guida agli eventi del weekend (25 – 27 aprile) - È il weekend del 25 aprile e anche Eppen celebra l’importante ricorrenza con un articolo che racconta tre storie legate alla Resistenza bergamasca che tutti noi dovremmo leggere e conoscere. Oltre all ... 🔗ecodibergamo.it

Festa della Liberazione, gli eventi, il meteo e i trasporti. La guida completa per il 25 aprile a Roma - Sarà una 25 aprile diverso dal solito. La Festa della Liberazione, nel suo 80° anniversario per festeggiare la fine del nazifascismo, cade nei giorni di lutto proclamati per la scomparsa di papa Franc ... 🔗romatoday.it

25 aprile nelle Marche, la guida agli appuntamenti per la Festa della Liberazione - Dagli amanti del food agli appassionati di arte, passando per le famiglie con bambini fino agli avventurieri: le possibilità per il weekend sono infinite tra Ancona, Macerata, Pesaro Urbino, Ascoli e ... 🔗ilrestodelcarlino.it