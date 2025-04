Tezenis Ramagli Playoff ancora in gioco occasione sprecata contro Vigevano

Ramagli, lo sa che la conferenza seguita alla sconfitta di Vigevano ha fatto scalpore? "Ma avevo ragione: se avessimo vinto, la sconfitta della Fortitudo di mercoledì sera ci avrebbe consegnato i Playoff matematici che invece dovremo giocarci negli ultimi 40’ contro Pesaro. Ho avuto la sensazione dell’occasione sprecata".Che momento è per la Tezenis? "Stiamo attraversando un periodo complicato perché Ethan Esposito, passato a Varese, aveva un valore importante per la quadra e ora abbiamo Penna, uno dei due play, infortunato. Nonostante questo la squadra non aveva mai mollato, invece a Vigevano ha abbassato il livello di attenzione, ecco perché mi sono arrabbiato così tanto".Per la prima volta in Italia si giocheranno i play-in: che ne pensa? "Che i tornei con molte squadre, come la Nba o l’Eurolega, e in questo caso l’A2, devono mettere in gioco qualcos’altro, altrimenti si rischia che la stagione a un certo punto perda senso per troppi club, invece così tieni tutti sulla corda. Ilrestodelcarlino.it - Tezenis, Ramagli: "Playoff ancora in gioco, occasione sprecata contro Vigevano" Leggi su Ilrestodelcarlino.it , lo sa che la conferenza seguita alla sconfitta diha fatto scalpore? "Ma avevo ragione: se avessimo vinto, la sconfitta della Fortitudo di mercoledì sera ci avrebbe consegnato imatematici che invece dovremo giocarci negli ultimi 40’Pesaro. Ho avuto la sensazione dell’".Che momento è per la? "Stiamo attraversando un periodo complicato perché Ethan Esposito, passato a Varese, aveva un valore importante per la quadra e ora abbiamo Penna, uno dei due play, infortunato. Nonostante questo la squadra non aveva mai mollato, invece aha abbassato il livello di attenzione, ecco perché mi sono arrabbiato così tanto".Per la prima volta in Italia si giocheranno i play-in: che ne pensa? "Che i tornei con molte squadre, come la Nba o l’Eurolega, e in questo caso l’A2, devono mettere inqualcos’altro, altrimenti si rischia che la stagione a un certo punto perda senso per troppi club, invece così tieni tutti sulla corda.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La Tezenis Verona esce sconfitta dal PalaELAchem di Vigevano al termine di un match combattuto fino agli ultimi possessi. La gara vive per tutta la sua durata di parziali, con i padroni di casa spinti dall'estro del neoacquisto Francis ed i gialloblù a rispondere colpo su colpo con le giocate di... 🔗veronasera.it

CALCIO SERIE DSarà tutto tranne che una passeggiata. Il secondo match casalingo consecutivo per il Grosseto si prospetta difficile. Se per battere la Fezzanese domenica scorsa è bastato un 2-0 britannico, domani allo Zecchini arriva il San Donato Tavarnelle dell’ex Bonuccelli. Ex col dente avvelenato, ma anche formazione che lotta per salvarsi in maniera diretta. Le motivazioni quindi faranno la differenza in campo, visto come la formazione di Bonuccelli – sconfitta dal Follonica Gavorrano ... 🔗lanazione.it

Pareggio casalingo per il Tolentino contro l’Urbino, con i cremisi che a novanta minuti dal termine della stagione sono ancora in piena corsa playoff. Ci sarà bisogno di fare tre punti nell’ultima gara sul campo del Matelica per poter avere la certezza di disputare gli spareggi promozione. "Ci portiamo a casa un pareggio – dice Paolo Passarini (foto), tecnico del Tolentino – al termine di una partita durissima. 🔗sport.quotidiano.net

Tezenis, Ramagli: Playoff ancora in gioco, occasione sprecata contro Vigevano; La Tezenis Verona cade a Vigevano: ora i playoff tornano a rischio; LIVE A2: Copeland è clutch, la Tezenis respinge una Avellino mai doma; Tezenis Verona sbanca il PalaRadi e batte la Juvi 75-64. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Tezenis, Ramagli: "Playoff ancora in gioco, occasione sprecata contro Vigevano" - Ramagli riflette sulla sconfitta contro Vigevano e le sfide future per i playoff. Esposito e Penna assenze pesanti. 🔗msn.com

La Tezenis Verona cade a Vigevano: ora i playoff tornano a rischio - Coach Ramagli: "Anche se a qualcuno darà disturbo, direi che Vigevano ha vinto con grande merito e ha giocato una grande partita" ... 🔗veronasera.it

A2 - Tezenis, Ramagli "Vigevano insidiosa per aver cambiato fisionomia" - Tezenis Verona pronta alla trasferta pre-pasquale alla volta del PalaELAchem di Vigevano (PV), dove sabato 19 aprile, con palla a due alle ore 20.30 (Arbitri: Vita, Ferretti, Di ... 🔗pianetabasket.com