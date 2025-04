Una mattina ci siam svegliati la Resistenza spiegata ai ragazzi di oggi L editoriale

Ilsecoloxix.it - Una mattina ci siam svegliati: la Resistenza spiegata ai ragazzi di oggi | L'editoriale Leggi su Ilsecoloxix.it C’è stato un momento preciso in cui ho capito che gli italiani la guerra l’avevano subita e non scelta: che non si poteva parlare di tradimento dopo l’8 settembre. Ho capito che cosa volevano dire le parole di mio nonno: “Il fascismo è la scuola della violenza”. Ho capito che cosa è il 25 Aprile

C'è stato un momento preciso in cui ho capito che gli italiani la guerra l'avevano subita e non scelta: che non si poteva parlare di tradimento dopo l'8 settembre. Ho capito che cosa volevano dire le parole di mio nonno: "Il fascismo è la scuola della violenza". Ho capito che cosa è il 25 Aprile

