Simone e Chiara chi sono i due giovani uccisi dal vicino pregiudicato lui si è suicidato tagliandosi la gola

Volvera (Torino) – Sorridono sotto un ombrellone arancione, pelle dorata dal sole, occhiali scuri e sguardi complici. Lei indossa un costume leopardato, lui la osserva da, come chi si sente a casa tra quelle risate. È una foto d’estate, fatta di istanti leggeri, conservata per raccontare la felicità. Oggi è diventata, suo malgrado, il ritratto di due vite spezzate.Spatola, 28 anni, eSorrentino, 23,statigiovedì sera nel loro appartamento di via XXIV Maggio a Volvera, nel Torinese. A colpirli, con un coltello da sub, sarebbe stato il lorodi casa, Andrea Longo, 34 anni, che poi si è tolto la vita.L’aggressioneLongo, disoccupato e con diversi precedenti, viveva nello stesso condominio da alcuni mesi. Le vittime, entrambi operai, avevano avuto con lui qualche discussione in passato, piccoli screzi di vicinato, mai sfociati in nulla di grave.