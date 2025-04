Dentro l’inconscio di un profumo vi portiamo nel mondo segreto di un naso Così creo le mie fragranze

Palermotoday.it - Dentro l’inconscio di un profumo, vi portiamo nel mondo segreto di un naso: "Così creo le mie fragranze" Leggi su Palermotoday.it In una strada a ridosso del Conservatorio, dove le note scivolano giù dalle finestre come sogni incrociandosi con il caos frenetico e per certi versi armonico della città, c’è una casa che non si riconosce dall’insegna, ma dall’odore. È qui che vive Luigi Cacciatore, quarant’anni, profumiere, o.

Ne parlano su altre fonti

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Camminare all’interno di una tomba dell’antico Egitto restando in città? A Firenze è possibile visitando, in anteprima mondiale, la ricostruzione della tomba di Nefertari presentata all’undicesima edizione di TourismA, il salone... 🔗firenzetoday.it

Il report che fotografa il lavoro di un anno della centrale operativa del 118 rende bene l’idea di come nonostante la carenza di medici d’emergenza e una spropositata eccedenza delle richieste d’intervento da parte dell’utenza, il sistema coordinato dal direttore generale, dott. Stefano Colelli... 🔗foggiatoday.it

di Salvatore Vicedomini Nella Città della Scienza a Napoli Corporea è una realtà consolidata dal 2017 che attira un pubblico sempre crescente e di tutte le età riuscendo a coniugare educazione, apprendimento e divertimento. Ospitato in un grande edificio progettato dall’architetto Massimo Pica Ciamarra, Corporea è il primo museo interattivo in Italia ed Europa volto a illustrare le parti del corpo umano e le dinamiche del suo funzionamento. 🔗ildenaro.it

Dentro l’inconscio di un profumo, vi portiamo nel mondo segreto di un naso: Così creo le mie fragranze. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media