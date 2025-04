Primavera nei borghi d italia le visite nelle Marche

di Lorenzo Monachesi MACERATA Un weekend dove magari staccare la spina rimanendo immersi nella bellezza e nella natura dei paesi che affondano le radici nel passato: benvenuti nelle Marche dove domani e domenica sboccerà l’iniziativa ’Primavera nei borghi’ che propone tanti appuntamenti da non perdere e visite speciali. "Si andrà alla scoperta del borgo di Pievefavera – dice Fiorella Paino, presidente Archeoclub d’Italia sede di Marca di Camerino – le cui prime testimonianze storiche ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Turisti in crescita nel week-end lungo di Pasqua e Pasquetta e molte presenze attese anche per i ponti del 25 Aprile e del Primo maggio, con segnali positivi in vista dell’estate. Il presidente di Federalberghi Marche, Luca Giustozzi, fa il punto sull’andamento turistico nella regione. Presidente Giustozzi, com’è andata la Pasqua nelle Marche sul piano del turismo? "Non abbiamo ancora i numeri esatti, ma confrontandoci con i colleghi abbiamo riscontrato una tendenza che si sta già affermando ... 🔗ilrestodelcarlino.it

