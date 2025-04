Quando siamo diventati così impazienti Aspettare è un esercizio che fa bene a tutti a chi ha davanti una prospettiva lunga e dovrebbe saper gestire ansia a vivere ogni momento

così bravi che alla fine vengono premiati. saper Aspettare è un’arte, del resto. E vale la pena praticarla. Come fosse un nuovo valore o una semplice scommessa, ma serve allenarsi: oggi aspetti Godot, o qualcosa che non arriva mai, domani invece arriva tutto. Spazio, l’Hubble Space Telescope fotografa una baby stella in fase di formazione X L’attesa che ti premiaValerio Minato, biellese, classe 1981, paesaggista laureato in Scienze forestali, ce lo ha dimostrato da poco. Iodonna.it - Quando siamo diventati così impazienti? Aspettare è un esercizio che fa bene a tutti: a chi ha davanti una prospettiva lunga, e dovrebbe saper gestire l'ansia, a vivere ogni momento Leggi su Iodonna.it In fondo prima o poi finisce, nel frattempo però non è detto che sia facile. Anzi. È l’intervallo che separa due eventi, ne unisce il senso e ci mette alla prova. Si chiama “attesa”. Alcuni non la reggono, si stancano e mollano. Altri resistono, diventanobravi che alla fine vengono premiati.è un’arte, del resto. E vale la pena praticarla. Come fosse un nuovo valore o una semplice scommessa, ma serve allenarsi: oggi aspetti Godot, o qualcosa che non arriva mai, domani invece arriva tutto. Spazio, l’Hubble Space Telescope fotografa una baby stella in fase di formazione X L’attesa che ti premiaValerio Minato, biellese, classe 1981, paesaggista laureato in Scienze forestali, ce lo ha dimostrato da poco.

Cosa riportano altre fonti

Paolo Crepet, ospite del podcast di Giacomo Poretti, riflette sulla società contemporanea, esprimendo preoccupazione per l'eccessiva protezione dei bambini e l'influenza della tecnologia. "I bambini devono poter sbagliare", afferma Crepet. L'articolo Crepet: “Bimbi a scuola con il trolley, sembra un aeroporto. Perché siamo diventati così? L’obiettivo è fare meno fatica? I genitori iperprotettivi” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Manca poco, questione di giorni, settimane al massimo, e dopo anni di incuria la parte alta dello Scalone Nappi tornerà fruibile al 100% e soprattutto decorosa. Deve essere installata la balaustra e conclusa l’illuminazione, ma a fine mese sarà riaperto questo collegamento storico tra il Duomo e piazza del Senato. Nonostante il ritardo dell’inizio dei lavori, inizialmente previsti prima del G7 Salute a ottobre, l’importante era sistemare quel tratto di camminamento pedonale. 🔗ilrestodelcarlino.it

La coop On the Road, di San Benedetto, festeggia 30 anni di attività. Con quattro sedi operative tra Marche, Abruzzo e Molise, On the Road è un punto di riferimento per gli ambiti di cui si occupa: tratta e sfruttamento, inclusione migranti, violenza di genere, marginalità, servizi al lavoro e formazione. La Cooperativa sociale ha ideato ‘Strade-Territori che creano nuovi spazi di comunità, con un calendario di incontri di sensibilizzazione, fino al 10 aprile. 🔗ilrestodelcarlino.it

Controlla la foto prima di condividerla online #smeh. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media