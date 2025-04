Trovato morto il 20enne caduto nel canale a Novara gli amici si erano tuffati per tentare di salvarlo

Trovato il corpo senza vita del giovane che martedì sera era caduto accidentalmente nelle acque fredde e profonde del canale Quintino Sella, alla periferia di Novara. Sconvolti gli amici che erano con lui. Leggi su Fanpage.it Dopo 48 ore di ricerche senza sosta è statoil corpo senza vita del giovane che martedì sera eraaccidentalmente nelle acque fredde e profonde delQuintino Sella, alla periferia di. Sconvolti glichecon lui.

