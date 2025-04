DS Milan Tare è un’opzione ma Furlani prende tempo gli interrogativi

Giorgio Furlani, CEO del Milan, ha avuto altri contatti con Igli Tare, candidato al ruolo di direttore sportivo. Ma non è l'unico in corsa

Massimo Orlando è intervenuto durante la sua consueta partecipazione a Maracanà su TMW Radio parlando della situazione DS del Milan 🔗pianetamilan.it

Giorgio Furlani, CEO del Milan, sta vagliando i candidati al ruolo di direttore sportivo dei rossoneri: Tony D'Amico è il suo preferito 🔗pianetamilan.it

Di certo c’è solo una cosa: i colloqui. Perché per tutto il resto aleggia un alone di mistero che in casa Milan deve sparire presto, se si vuole programmare il futuro con efficacia. E come sempre, bisogna guardare ai fatti per trarre poi eventuali conclusioni: dopo la vicenda piuttosto clamorosa legata a Paratici, l’ad Furlani è tornato a valutare una rosa di candidati che già aveva sulla sua scrivania da marzo. 🔗ilfattoquotidiano.it

