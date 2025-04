Infortunio Vlahovic out sicuramente per il Monza a rischio anche la trasferta di Bologna I possibili tempi di recupero

Infortunio Vlahovic: out sicuramente per il Monza, a rischio anche il match sul campo del Bologna? I possibili tempi di recupero del centravanti serboNella giornata di ieri come documentato da Dusan Vlahovic ha sostenuto alcuni esami strumentali presso il J Medical volti a chiarire il problema fisico rimediato al Tardini con il Parma.Come confermato da La Gazzetta dello Sport il serbo salterà sicuramente la sfida di domenica all’Allianz Stadium contro il Monza, mentre è ad oggi a forte rischio per la trasferta delicatissima in casa del Bologna del weekend successivo. .com Juventusnews24.com - Infortunio Vlahovic: out sicuramente per il Monza, a rischio anche la trasferta di Bologna? I possibili tempi di recupero Leggi su Juventusnews24.com : outper il, ail match sul campo del? Ididel centravanti serboNella giornata di ieri come documentato da Dusanha sostenuto alcuni esami strumentali presso il J Medical volti a chiarire il problema fisico rimediato al Tardini con il Parma.Come confermato da La Gazzetta dello Sport il serbo salteràla sfida di domenica all’Allianz Stadium contro il, mentre è ad oggi a forteper ladelicatissima in casa deldel weekend successivo. .com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

(Adnkronos) – L'infortunio di Dusan Vlahovic tiene in ansia la Juventus. Oggi, giovedì 24 aprile, il centravanti serbo si sottoporrà agli esami strumentali dopo essere stato sostituito nella partita contro il Parma, valida per la 33esima giornata di Serie A e persa dai bianconeri 1-0. L'attaccante ha avvertito un fastidio muscolare ed è stato sostituito […] 🔗periodicodaily.com

di Redazione JuventusNews24Infortunio Vlahovic, oggi gli esami dopo il problema alla coscia: ecco come sta l’attaccante serbo. I dettagli Oltre al danno la beffa. Dopo una prestazione molto difficile nel primo tempo di Parma–Juve, Dusan Vlahovic ha accusato un problema alla coscia anteriore destra costringendo Tudor al cambio dopo 45?. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il serbo sarà sottoposto agli esami oggi, giovedì 24 aprile, per capire l’entità del fastidio con la ... 🔗juventusnews24.com

Esami al J Medical: nessuna lesione, ma stop precauzionale Dopo l’uscita anticipata durante la partita contro il Parma, l’attaccante della Juventus si è sottoposto a esami diagnostici presso il J Medical. Il bollettino medico ufficiale ha evidenziato un sovraccarico muscolare al retto femorale della coscia destra. Le condizioni dell’attaccante serbo L'articolo Infortunio Vlahovic, sovraccarico muscolare alla coscia destra proviene da Il Primato Nazionale. 🔗ilprimatonazionale.it

Juve, infortunio Vlahovic: le sue condizioni e l’esito degli esami; Infortunio Vlahovic: ecco quanto starà fuori; JUVENTUS - Esami per Vlahovic dopo l'infortunio conto il Parma; Juventus, Vlahovic out per infortunio: quante partite salterà. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Serie A. Infortunio Vlahovic, il serbo salterà la gara contro il Monza - L’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, ha riportato un sovraccarico muscolare al retto femorale della coscia destra. Il club bianconero ha comunicato ufficialmente dopo gli esami fatti questa ma ... 🔗informazione.it

Gazzetta - Vlahovic out per il Monza, Koopmeiners da valutare - Come riferisce Gazzetta, la Juventus ha “perso” per infortunio Dusan Vlahovic per il match di domenica contro il Monza, ma non è ancora sicura di riuscire a recuperare ... 🔗tuttojuve.com

Ansia Juve per Vlahovic: out nel finale con la Serbia, le parole sull'infortunio - La sosta per gli impegni delle Nazionali è diventata sempre più un fattore critico per i club, ce lo racconta la stretta attualità e aumentano i grattacapi per le big italiane: dopo l ... 🔗msn.com