Abdel Zagre Gol decisivo in Coppa Italia e fiducia nel Ravenna per la promozione

Abdel Zagre – classe 2004 del Burkina Faso – si è guadagnato subito la fiducia di mister Marchionni, che lo ha schierato 7 volte da titolare in campionato (ma non a Forlì), chiamandolo in causa per la finale di Coppa Italia contro il Guidonia, dove ha ripagato con un gol pesantissimo.Zagre, è soddisfatto dello spazio avuto?"Naturalmente sono contento dello spazio ottenuto fin qui e del contesto in cui mi trovo. Ma non mi accontento, perché penso di avere ancora molto da dimostrare per quanto riguarda le mie prestazioni".Un gol in campionato, ma, soprattutto, uno (importantissimo) nella finale di Coppa Italia, peraltro il 1° con la maglia giallorossa. Qual è stata l’emozione e di quella rete segnata a Teramo?"Ho provato una grande emozione. Sport.quotidiano.net - Abdel Zagre: Gol decisivo in Coppa Italia e fiducia nel Ravenna per la promozione Leggi su Sport.quotidiano.net Arrivato a gennaio per rinforzare l’attacco giallorosso,– classe 2004 del Burkina Faso – si è guadagnato subito ladi mister Marchionni, che lo ha schierato 7 volte da titolare in campionato (ma non a Forlì), chiamandolo in causa per la finale dicontro il Guidonia, dove ha ripagato con un gol pesantissimo., è soddisfatto dello spazio avuto?"Naturalmente sono contento dello spazio ottenuto fin qui e del contesto in cui mi trovo. Ma non mi accontento, perché penso di avere ancora molto da dimostrare per quanto riguarda le mie prestazioni".Un gol in campionato, ma, soprattutto, uno (importantissimo) nella finale di, peraltro il 1° con la maglia giallorossa. Qual è stata l’emozione e di quella rete segnata a Teramo?"Ho provato una grande emozione.

Cosa riportano altre fonti

