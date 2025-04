Lanazione.it - Il Consiglio Comunale di Sansepolcro è convocato il giorno martedì 29 aprile

Arezzo, 252025 – Ildiil292025 alle ore 20:45 nella Sala Consiliare di Palazzo delle Laudi per discutere gli argomenti di cui al seguente:ORDINE DEL1. Comunicazioni del Presidente del;2. Comunicazioni del Sindaco;3. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Pd-InComune in merito all'arredo di Piazza Torre di Berta;4. Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2024 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. N. 267/00;5. Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) 2025: modifiche/integrazioni;6. Piano economico finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2025 ai fini TARI e PEF per il biennio 2024-2025;7. Approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2025;8.