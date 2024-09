Festa del Tesseramento per il Carnevale Storico di Bibbiena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Arezzo, 26 settembre 2024 – Ildista organizzando ladelper il prossimo 5 ottobre 2024 nel suggestivo Chiostro di San Lorenzo a partire dalle ore 17:00. Un evento imperdibile che invita i cittadini ad immergersi nella tradizione storica e culturale di uno dei più antichi carnevali d’Italia. La manizione rappresenta un’importante occasione per tutti coloro che vogliono avvicinarsi o partecipare attivamente al, attraverso ile una giornata ricca di attività pensate per tutta la famiglia. Laboratori creativi e giochi in legno per bambini renderanno l’evento divertente per i piccoli, mentre per gli adulti non mancheranno momenti di intrattenimento con canti e una lezione gratuita di danze antiche.