A Firenze l’inglese si impara al museo | al via corsi per adulti e bambini

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 settembre 2024 - Anche per quest'anno i Musei Civici Fiorentini, Palazzo Medici Riccardi e MUS.E presentano il programma di MUS.English, volto a offrire un apprendimento della lingua inglese intriso di storia e bellezza, suddividendo la proposta per fasce d’età, dai 6 anni all’età adulta in tre cicli distinti, sempre con insegnanti madrelingua. Il primo ciclo parte a Palazzo Vecchio venerdì 11 ottobre per i ragazzi e gli(alle 16 e alle 17:30) e sabato 12 per itra i 6 e 7 anni e tra gli 8 ai 10 anni (alle 10 e alle 11:30), con termine il 21 dicembre; dopo le feste natalizie si riparte a Palazzo Medici Riccardi (dal 10 gennaio al 15 marzo 2025) per concludere in primavera alNovecento (dal 21 marzo al 7 giugno 2025).