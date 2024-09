Paola Marella il messaggio struggente del marito fa chiarezza sulle cause della sua morte

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Domenico,di, ha scritto una storia sul profilo Instagram di sua moglie, per faresua scomparsa, avvenuta qualche giorno fa. La nota conduttrice televisiva e architetto è morta per un tumore al pancreas metastatico, un adenocarcinoma duttale. E non per una recidiva del cancro al seno che l’aveva già colpita due volte. La specifica si è resa necessaria perché, secondo l’uomo,stessa non avrebbe mai voluto che le donne colpite da tumore al seno potessero vedere in questo triste accadimento un motivo di sconforto o paura. Un ulteriore gesto di gentilezza e forza, dunque, nei confronti delle compagne di viaggio di, a cui la presentatrice aveva dedicato anche un programma televisivo, Donne – Storie che ispirano, andato in onda su La7.