La principessa Teodora di Grecia chi è il suo futuro marito e perché non lo ha sposato prima

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tre giorni. Tanto manca alle fatidiche nozze tradi, figlia di re Costantino e della regina Anna. Sabato 28 settembre, infatti, la, quarta di cinque fratelli, andrà all’altare con colui che sta al suo fianco da sei anni: Matthew Kumar. Un matrimonio attesissimo, soprattutto dai diretti interessati. Era il 2018, infatti, quando la donna, classe 1983, annunciò al mondo di aver trovato l’uomo della sua vita. All’epoca scrisse su Instagram: «Le parole non possono esprimere la nostra felicità ed entusiasmo. Non vedo l’ora di sposare quest’uomo meraviglioso. Ti amo Matt». Ma il destino impietoso si è messo di mezzo.die Matthew Kumar: questo matrimonio non s’ha da fareci fu il Covid, nel 2020, che fermò ogni cerimonia.