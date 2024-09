Il prossimo colore di moda? Anticipazioni dalle sfilate di Milano

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Sarà un’estate all’insegna dei colori neutri, sulle passerelle della primavera estate 2025 dellaFashion Week spuntano a sorpresa le tonalità della terra, un richiamo alla natura chiaro, ma anche un ottimo modo per essere super chic. Marrone, verde, beige, cuoio, cammello e ancora tortora e verde bosco. Colori che di solito siamo abituati a vedere in autunno ma che, riletti in chiave primaverile, diventano subito una tendenzaestremamente raffinata. Di giorno Le tonalità naturali ben si sposano con la vita quotidiana. Sono facili da abbinare e donano a tutti. Il mix&match è semplice con altri colori di tendenza quali il giallo, il bluette, il verde lime o tutte nuance pastello.