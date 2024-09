Ascolti 5a Giornata Serie A 2024 25 DAZN Inter - Milan totalizza quasi 2 milioni di audience

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La 5adella/25 in onda nel weekend (dal 20 al 24 Settembre) su, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Totalsupera i 6,1 di ascoltatori (6.119.354). Durante la scorsa stagione, un risultato simile si era ottenuto solo alla nonaquando, il 22 ottobre, si disputò-Juventus con il match che fu deciso proprio da un goal dell’ex, Locatelli. Dopo l’avvio di metà agosto, ora la nuova stagione diA scalda i motori e comincia ad entrare nel vivo, con il pubblico di tifosi che rimangono di fronte allo schermo per seguire un campionato che, sebbene si sia solo alla quinta, sembra promettere bene in termini di sorprese e colpi di scena.La partita traè stata la regina degliconduedi spettatori (1.972.264).