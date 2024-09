Alluvione il tappo di tronchi sul fiume Si muovono le Ferrovie | Il ponte sarà alzato o rifatto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ravenna, 25 settembre 2024 – Ciun intervento strutturale importante sulferroviario di Boncellino, frazione di Bagnacavallo, distante poco meno di 25 km da Ravenna. La conferma arriva dall’ente a cui ilfa capo, cioè Rfi - Rete Ferroviaria Italiana. L’ostacolo, ad oggi, è rappresentato da risorse (da quantificare) che devono essere sbloccate. Un passo indietro. L’infrastruttura è diventata disgraziatamente nota perché contro i suoi piloni, a causa dell’, si sono ammassate tonnellate di alberi, rami e, poi rimossi. Materiale che ha formato una diga naturale sulle acque delLamone, impedendo all’acqua di defluire. Arriviamo all’attualità. Interrogata in merito al futuro deldi Boncellino, Rfi comunica quanto segue: “Stiamo attendendo i fondi per avviare la progettazione esecutiva per innalzarlo”.