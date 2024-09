Prato Gigliato d’argento per il presidente del Tribunale Gratteri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 - Stamani in Palazzo comunale la sindaca Ilaria Bugetti ha consegnato aldeldiFrancesco, prossimo alla pensione, ilquale "segno di sincera riconoscenza per l’apprezzato servizio reso nell’amministrazione della Giustizia nel nostro territorio" - come si legge nella pergamena consegnata alinsieme all'antica moneta pratese. Ildurante la sua permanenza apiù volte è intervenuto per chiedere al Governo, competente in materia, più personale e risorse più adeguate alle esigenze del Palazzo di Giustizia pratese. Le stesse richieste sono state da lui presentate nel Consiglio comunale straordinario dedicato alla situazione deldi, proposto dai consiglieri dei Gruppi consiliari di maggioranza nell'aprile scorso.