Le pagelle Difesa attenta Bacchin penalizzato Matos inventa Polizzi spreca

(Di martedì 24 settembre 2024) GEMELLO 6 Il primo tempo si vede solo scavalcare da una conclusione di Crialese. Nella ripresa fa lo spettatore. MEZZONI 6,5 tutto considerato (l’atteggiamento sulla carta spinto del Pescara) riesce a ritagliarsi spazi per salire, subisce tanti falli, non sempre ben valutati. ANGELLA 6,5 Buon controllo. Sfida Vergani a testa alta in tutte le zone del campo. GIRAUDO 6 Un paio di chiusure importanti davanti a Gemello. Lotta come un leone. A volte perde un po’ la lucidità ma non sbaglia nulla. CISCO 6,5 Un primo tempo meno arrembante rispetto alle prime uscite con la maglia biancorossa. A inizio ripresa si accende e porta il Perugia ad un passo dal vantaggio. DI MAGGIO 6+ schierato tra il centrocampo e la trequarti, si dà un gran da fare, un paio di sventagliate interessanti, tanta corsa e intensità . Una posizione che dà fastidio al Pescara di Baldini.