DTM nel weekend la penultima tappa Mirko Bortolotti in piena corsa per vincere il titolo

(Di martedì 24 settembre 2024) Nell’imminente fine settimana, il DTM vivrà ladella sua stagione. Il prestigioso campionato tedesco, dedicato alle vetture Gran Turismo, correrà al di fuori dei confini della Germania per la seconda volta in questo 2024. Sarà di scena a Spielberg, in Austria, dove verranno disputate due gare (come in ogni). È vivo il sogno di, il pilota italiano che con una Lamborghini del Team SSR Performance è inper la conquista del. Nella precedentedisputatasi al Sachsenring, il trentaquattrenne trentino ha ottenuto un secondo e un settimo posto, più una seconda piazza in qualifica, rosicchiando un punto al leader della graduatoria assoluta, Kelvin van der Lynde.