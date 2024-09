Serie A le principali curiosità sul campionato italiano

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 23 settembre 2024) LaA è da sempre uno dei campionati più prestigiosi al mondo, un palcoscenico dove si sono affrontati alcuni dei più grandi club e giocatori della storia del calcio. Basti pensare all’Inter di Helenio Herrera o al Milan di Sacchi e Capello, squadre che hanno dominato non solo in Italia, ma anche in Europa, portando lustro al nostro calcio. Negli ultimi anni, sebbene le vittorie in campo internazionale siano state più sporadiche, non sono mancati i successi. La Roma ha trionfato in Conference League e l’Atalanta ha sollevato appena qualche mese fa il trofeo dell’Europa League. Anche se Inter e Fiorentina, pur avendo raggiunto le finali in Champions League e Conference League (due volte), non hanno conquistato i rispettivi titoli, hanno comunque contribuito a migliorare il ranking UEFA dell’Italia.